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"Исламское государство" опровергло сообщения о гибели террористов от удара США по Афганистану

Rus.Postimees.ee
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Группировка «Исламское государство» действует в основном на территории Ирака и Сирии. | ФОТО: Scanpix

Агентство Amaq, связанное с террористической группировкой "Исламское государство", опровергло сообщение об уничтожении 36 боевиков бомбой, сброшенной США на их позиции на востоке Афганистана, передает SITE Intelligence Group, организация, отслеживающая активность джихадистских организаций в Сети.

В сообщении исламистов говорится, что группа в туннельном комплексе в афганской провинции Нангархар не понесла потерь и в результате удара нет ни убитых, ни раненых.

По данным афганского Министерства обороны, взрыв бомбы привел к гибели 36 боевиков, разрушению трех подземных туннелей ИГ и уничтожению запасов оружия. По словам пресс-секретаря Минобороны Афганистана Давлата Вазири, была уничтожена база, которую ИГ использует для атак в других частях провинции. Президент США Дональд Трамп оценил операцию как "очень-очень успешную".

13 апреля Пентагон отчитался о применении неядерной бомбы GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) весом 10 300 кг, которая стоит 16 млн долларов и считается самой крупной неядерной бомбой. На вооружении США 15 таких бомб, но в боевых действиях их ранее не применяли. Целью была система тоннелей в долине Моманд, которая использовалась террористами.

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