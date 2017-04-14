"Исламское государство" опровергло сообщения о гибели террористов от удара США по Афганистану

В сообщении исламистов говорится, что группа в туннельном комплексе в афганской провинции Нангархар не понесла потерь и в результате удара нет ни убитых, ни раненых.

По данным афганского Министерства обороны, взрыв бомбы привел к гибели 36 боевиков, разрушению трех подземных туннелей ИГ и уничтожению запасов оружия. По словам пресс-секретаря Минобороны Афганистана Давлата Вазири, была уничтожена база, которую ИГ использует для атак в других частях провинции. Президент США Дональд Трамп оценил операцию как "очень-очень успешную".

13 апреля Пентагон отчитался о применении неядерной бомбы GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) весом 10 300 кг, которая стоит 16 млн долларов и считается самой крупной неядерной бомбой. На вооружении США 15 таких бомб, но в боевых действиях их ранее не применяли. Целью была система тоннелей в долине Моманд, которая использовалась террористами.