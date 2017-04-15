Какие квартиры мы хотели купить в 90-е годы и что предпочитаем сегодня

В начале 90-х годов пределом мечтаний была квартира в типовом панельном доме, а ключевой фразой были слова: квартира со всеми удобствами. Центральное отопление и водоснабжение, возможность помыться горячей водой и наличие туалета в квартире – вот что требовалось прежде всего первым покупателям только что приватизированной недвижимости. Романтические районы деревянной застройки, например, Каламая, тогда еще не считались романтическими. Сегодня - другие приоритеты.

«Больше всего изменились требования к площади жилья и к окружающей среде. Улучшение благосостояния населения повлекло за собой предпочтение более сложных, более продуманных планировок, домов с интересной архитектурой и экологичной среды. Стали значительно выше цениться районы с исторической деревянной застройкой, которые в советское время элитными совсем не считались. В обиходе появилось новое понятие: качество жизни», - говорит аналитик бюро недвижимости Uus Maa Ристо Вяхи.

Изменения вообще коснулись отношения эстоноземельцев к жизни. «Теперь вы не согласитесь купить квартиру только потому, чтобы вам необходимо где-то жить. Конечно, каждому бы понравилось жить на вилле у теплого моря, но мы привыкли соизмерять свои потребности со своими возможностями», - говорит он.

В цене теперь маленькие удобные квартиры, в которых можно жить с комфортом, о котором в 90-х годах и не мечтали. Если говорить о планировке квартир, то сейчас люди предпочитают светлые и просторные. С сумасшествием по поводу величины общей площади покончено. Большие изменения произошли и в отношении к размеру кухонь и ванных комнат. Так, в 90-х вошли в моду открытые кухни и объединенные санузлы. Сейчас людям нравится, когда кухня не соединена с гостиной, а санузел - раздельный.

Если в 90-х вожделенной мечтой был так называемый евроремонт, который у всех выглядел одинаково, то сейчас больше ценятся здание, окружающая среда и история. Ремонт делают более высококачественый, чем раньше, большое внимание уделяется сохранению старины, ее восстановлению и повторному использованию старых вещей. Когда-то об этом даже не задумывались.