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Страшное ДТП: в Москве заживо сгорел водитель Maserati (видео)

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Rus.Postimees.ee
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Горящая машина. Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix/AP

Спорткар Maserati врезался в столб в центре Москвы, водитель погиб, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

По его словам, инцидент произошел на Ростовской набережной столицы. Спортивный автомобиль на большой скорости врезался в мачту освещения и загорелся.

В свою очередь, в пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" подтвердили факт дорожно-транспортного происшествия по адресу: Ростовская набережная, 3, не уточнив марки автомобиля.

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