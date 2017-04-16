Страшное ДТП: в Москве заживо сгорел водитель Maserati (видео)3
16 апреля 2017 г., 20:00
Спорткар Maserati врезался в столб в центре Москвы, водитель погиб, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.
По его словам, инцидент произошел на Ростовской набережной столицы. Спортивный автомобиль на большой скорости врезался в мачту освещения и загорелся.
В свою очередь, в пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" подтвердили факт дорожно-транспортного происшествия по адресу: Ростовская набережная, 3, не уточнив марки автомобиля.