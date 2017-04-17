Восьмилетнему Алексею будут помогать всем миром

Это не просто возможность для детей принять участие в веселом мероприятии: забег, как мы уже сказали, благотворительный. Собравшись вместе, дети по всей республики будут призывать всех жителей Эстонии принять участие в сборе средств для ребят, нуждающихся в помощи для лечения проблем опорно-двигательного аппарата.

В этот раз деньги собирают для двух мальчишек: восьмилетнего Алексея и 17-летнего Матса.

По словам матери Алексея Нины, проблемы со здоровьем у веселого, жизнерадостного Алеши начались в октябре прошлого года и совершенно внезапно: «Сначала начались проблемы с дыханием – сына перевели на искусственную вентиляцию легких, потом оказалось, что он не может есть – понадобилась установка специальных приспособлений, чтобы ребенка можно было кормить. В течение двух недель врачи не могли определить, что же случилось со здоровым мальчиком, а потом мы получили результаты анализов из Тарту, в которых было сказано, что, возможно, речь идет о воспалении спинного мозга, которое спровоцировал энтеровирус».

Всьмилетний Алексей полтора месяца находился на интенсивном лечении в детской больнице. / Архив читателя.

Алексей провел в больнице при активном лечении около полутора месяцев. Болезнь серьезно повлияла на него: «Сегодня он выглядит так, словно перенес тяжелый инсульт». С мальчиком занимаются врачи: он периодически проходит восстановительное лечение в Хаапсалуском неврологическом реабилитационном центре, постоянно посещает физиотерапию. Нина говорит: «Функции постепенно восстанавливаются. Он уже может как-то ходить, делать простые дела, мы возобновили учебу, но теперь на дому. Врачи не дают прогнозов, говорят, что нужно терпение и постоянная реабилитация. А еще ему нужны корсеты, которые помогут восстанавливать поврежденные болезнью опорно-двигательные функции».

Фото читателя.

Фото читателя.

Фото читателя.

Именно на ортозы и большую, чем обычно физиотерапевтическую работу с ребенком будут собираться деньги во время благотворительного забега.

«Эстафета, которая проводится уже в двенадцатый раз, предназначена не для борьбы за призовые места или за лучшее время, а для того, чтобы призвать неравнодушных людей звонить на благотворительную линию по номеру 900 7777. Каждый звонок равен пожертвованию в семь евро на реабилитационное лечение детей в Хаапсалуском неврологическом реабилитационном центре», - сообщила Канцелярия президента ЭР.

Как уже было сказано, Керсти Кальюлайд и сама примет участие в мероприятии: «Президент даст стартовый выстрел, означающий начало эстафеты, в парке Кадриорг в Таллинне, но забег пройдет еще в 24 городах страны. В этом году благотворительная эстафета впервые проводится на Муху, в Пеэтри, Тырва и Виймси; уже не в первый раз дети будут бегать эстафету в Элва, Наапсалу, Йыгева, Кейла, Кохтла-Ярве, Курессааре, Кярдла, Нарве, Отепя, Пайде, Пылва, Пярну, Раквере, Рапла, Силламяэ, Таллинне, Тарту, Тойла, Валга, Вильянди и Выру».

Для желающих принять участие в забеге уточним, что организаторы приглашают команды из восьми участников, не меньше половины которых должны составлять девочки; каждый участник бежит дистанцию в 200 метров. Более подробные правила и информацию о регистрации можно найти на сайте www.teatejooks.ee.

Ну, а не бегущие, но желающие помочь Алексею и Матсу, который оказался обездвижен в результате остановки сердца - парень утратил возможность видеть, говорить и двигаться - могут позвонить по номеру 900 7777 и одним звонком пожертвовать семь евро.