Эстония досрочно заменит посла в Великобритании

Вероятно, летом послом Эстонии в Великобритании станет Тийна Интельманн, которая сейчас работает руководителем делегации Европейского союза в Либерии.

Нынешний посол Эстонии в Великобритании Лаури Бамбус приступил к работе в Лондоне осенью 2014 года, в общих случаях Эстония назначает своих послов на четыре года.

Отношения Эстонии и Великобритании являются очень хорошими, тесными и продуктивными, особенно в области обороны, дигитального государства и кибертематике. Отношения осуществляются как на высшем политическом, так и на официальном уровне.

В последние годы состоялось много встреч и визитов, двустороннее сотрудничество углубилось по многим сферам. Союзнические отношения в НАТО и миссия в Афганистане стали для Эстонии и Великобритании важной составляющей оборонного сотрудничества и осью двусторонних отношений. Великобритания является одним из государств, вносящих в НАТО наиболее значимый вклад, что определяет характер диалога по политике безопасности. Великобритания оказала Эстонии большую помощь в проведении реформ сферы обороны, говорится от эстонско-британских отношениях на сайте МИД Эстонии.

Нынешним летом начнутся переговоры о выходе Великобритании из ЕС, в то же время с июля до конца года Эстония будет председательствовать в ЕС.

Министерство иностранных дел отказалось прокомментировать для BNS тему досрочной замены посла. "Закон о зарубежной службе не позволяет называть имя посла до его назначения Президентом Республики", - сообщила пресс-секретарь МИД Мария Беловас.