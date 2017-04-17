СМИ: пять человек погибли в результате падения самолета в Португалии
17 апреля 2017 г., 18:56
В понедельник в пригороде Лиссабона разбился небольшой самолет, в результате чего погибли 5 человек - сообщает LETA.
Самолет, имевший швейцарскую регистрацию и направляющийся в Марсель, взорвался в воздухе и упал в жилом районе вблизи супермаркета.
По данным португальских СМИ, жертвами крушения самолета, зарегистрированного в Швейцарии, стали пилот и трое пассажиров самолета. Также погиб водитель грузовика, выгружавший во время падения самолета товары около супермаркета.