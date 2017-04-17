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СМИ: пять человек погибли в результате падения самолета в Португалии

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: RAFAEL MARCHANTE/REUTERS

В понедельник в пригороде Лиссабона разбился небольшой самолет, в результате чего погибли 5 человек - сообщает LETA.

Самолет, имевший швейцарскую регистрацию и направляющийся в Марсель, взорвался в воздухе и упал в жилом районе вблизи супермаркета.

По данным португальских СМИ, жертвами крушения самолета, зарегистрированного в Швейцарии, стали пилот и трое пассажиров самолета. Также погиб водитель грузовика, выгружавший во время падения самолета товары около супермаркета.

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