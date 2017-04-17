СМИ: пять человек погибли в результате падения самолета в Португалии

Самолет, имевший швейцарскую регистрацию и направляющийся в Марсель, взорвался в воздухе и упал в жилом районе вблизи супермаркета.

По данным португальских СМИ, жертвами крушения самолета, зарегистрированного в Швейцарии, стали пилот и трое пассажиров самолета. Также погиб водитель грузовика, выгружавший во время падения самолета товары около супермаркета.