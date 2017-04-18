Путин обсудил ситуацию в Донбассе с лидерами стран "нормандской четверки"

В ходе переговоров лидеры подтвердили приверженность выполнению Минских соглашений в сфере безопасности и по политическим аспектам урегулирования ситуации, а также позитивно прокомментировали возобновление пасхального перемирия на востоке Украины, подчеркнув важность его строгого соблюдения.

Отдельной темой разговора стали многочисленные пленные украинцы и россияне, задержанные властями другой страны. Как отметили в пресс-службе российского президента, "лидеры призвали активизировать работу по решению проблемы обмена удерживаемых лиц по формуле "всех на всех".

Стороны также выразили сожаление в связи со случаями угроз в отношении представителей мониторинговой миссии ОБСЕ, а также высказали признательность Олланду за его усилия в рамках "нормандской четверки". "Высказана надежда на то, что работа в этом формате будет продолжена после президентских выборов во Франции", - заключается в сообщении.

Отметим, что в марте Путин и Порошенко провели сразу несколько телефонных разговоров относительно ситуации в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что главы двух государств "обменялись мнениями и выразили взаимные озабоченности в связи с эскалацией напряженности". В Киеве же беседу лидеров оценили более прямолинейно: разговоры оказались безрезультатными.

Нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда на праздновании 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. В ходе переговоров были разработаны так называемые Минские договоренности, предполагающие не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этот план до сих пор не выполнен.