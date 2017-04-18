«Все в стране дерьмым-дерьмо»: о «сорософобии» и русской журналистике

И ещё менее заметной осталась недавняя полемика на портале rus.tvnet.lv об особенностях функционирования в Латвии русскоязычной прессы. Очень частный вопрос, очень периферийная страна, кому какое дело до этих подробностей? Масштаб действительно разный. Но тема-то - одна.

Когда в 2005 году Джордж Сорос заявил, что предполагавшееся ранее на 2010 год свёртывание активности Фонда «Открытое общество» (OSF) в России и восточноевропейских странах считает преждевременным, и работа в этих регионах будет продолжаться столько, сколько потребуется, он услышал обвинения в скептицизме и недоверии к победам демократии, многим казавшимся необратимыми. Экономический обвал 2008 года и последовавший системный кризис ЕС предвидели тогда единицы. Цивилизованный мир продолжал жить с мыслью о благополучном «конце истории». Что случилось дальше, всем известно.

Сорос был первым, кто начал жертвовать на общественно-политическое развитие Восточной Европы крупные средства. Никто из его оппонентов даже сравнимыми суммами в конце ХХ века не располагал. На первых порах деньгами Сороса воспользовались не только НКО и гражданские движения, но также и политики, впоследствии заметно свои воззрения изменившие. Вроде премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чья оксфордская стажировка в своё время стала возможной только благодаря стипендии «Oткрытого общества».

Но на пороге 2010-х у Сороса в Восточной Европе появились конкуренты. До 2014 года не очень заметные (да и не слишком желавшие огласки), в открытую атаку пока не рвавшиеся, но уже тогда начавшие кампанию по профанации деятельности OSF.

И кое-что им удалось. С помощью нехитрых лингвистических трансформаций восточноевропейцев удалось приучить к новому нарративу. Например, то, что прежде повсеместно называлось «ценностями свободного мира», всё чаще стали именовать «либеральными ценностями». «Либерализм», как мы понимаем, так гордо, как «свобода», не звучит, и вообще вроде как совсем про другое. Стало быть, и «наехать» на него просто семечки,а простой народ на то и простой, чтобы не сильно разбирать, что к чему, и откуда. И понеслось: либерасты, толерасты, Гейропа, Сорос!

Одновременно - и как бы в противовес - были обнаружены никем так толком и не объяснённые «традиционные семейные ценности». В связи с чем у меня попутный вопрос к читателям сорока лет и старше: когда вы впервые о них услыхали? Существовал ли вообще такой термин, скажем, в конце ХХ века? Не поленитесь, погуглите! И получите впечатляющий результат: ещё в девяностые такие дефиниции в широкой публичной дискуссии отсутствовали. Семьи же при этом, как ни удивительно, существовали. Откуда же взялась хвалёная «традиционность»?

И ведь вся эта чушь несётся аккурат оттуда, где семья в полном, «традиционном» её составе - редкость, а безотцовщина - привычная практика. Где фактически по каждой семье проехал либо каток, либо бульдозер войн, репрессий и бытовой агрессии, то и дело зашкаливающей в бандитизм. Где насилие в семье - норма, с недавних пор защищаемая законом, а процент сирот и подкидышей - как в самых неблагополучных странах Африки и Азии.