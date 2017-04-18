Россия вылетела из тройки крупнейших торговых партнеров ЕС

Доля России в совокупном импорте ЕС снизилась до 7%, хотя всего пять лет назад достигала 11,5%. Две трети поставок пришлось на нефть, газ, нефтепродукты и другие товары из категории «минеральное топливо» - их объем составил 78 млрд евро, потеряв 15,4% за год, несмотря на то, что в физическом выражении экспорт газа подскочил на 17%, а нефти - на 6%.

«Ключевую роль в падении совокупной доли России сыграли низкие цены на основную продукцию российского экспорта - топливное сырье», - отмечают в связи с этим эксперты РАНХиГС.

Поставки высокотехнологичной продукции из России в ЕС продолжили снижаться опережающими темпами на фоне низкой конкурентоспособности российских производств. Например, импорт в ЕС из России машин и транспортного оборудования упал с 2,36 до 2,3 млрд долларов, а доля России на европейском рынке сжалась до 0,4%.

Поставки химической продукции обвалились на 19% - с 5,44 до 4,44 млрд евро, до минимальных значений (2,4%) за последние 10 лет.

В целом, по данным ЦБ, ненефтегазовый экспорт из России в прошлом году упал на 10%, а его итоговый объем - 128,4 млрд долларов - стал минимальным с 2009 года.

Как полагает директор программы «Экономическая политика» Московского Центра Карнеги Андрей Мовчан, в 2017 году объемы производства в России продолжат падать, при этом «следует ожидать дальнейшего быстрого снижения качества продукции в широком спектре индустрий и роста доли контрафакта и фальсификата как в ингредиентах, так и в конечном продукте».