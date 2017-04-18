Смотрим фото: что такое Квиссенталь и что там будет построено

Застройщик – фирма Fausto Capital. Главный архитектор Квиссенталя - известный эстонский архитектор Вилен Кюннапу, автор, например, проекта Viru Keskus и отеля Radisson Blu в Таллинне. «Главное в этом здании – ясность и компактность», - сказал Кюннапу о проекте первого дома.

Фото: Fausto

Основной архитектурной идеей двухэтажного дома площадью 225 м2 стала геометрическая композиция. В плане дом имеет форму буквы L, где низкая часть дома является одновременно и оградой сада. Внизу располагаются – холл, гараж, подсобные помещения, баня, кухня.

Фото: Fausto

Гостиная занимает два этажа. Красивая лестница, ведущая на второй этаж, имеет своеобразный капитанский мостик, который ведет в спальни и ванную комнату. «Это будет захватывающее здание – тут и высокая часть, и низкая, камин на улице и терраса», - говорит архитектор.

Фото: Fausto

Окна на фасаде имеют необычную форму – это круг и треугольник. «Можно сказать, что все здание напоминает конструктивистскую скульптуру из бетона. Только в новом ключе, так сказать, с современным мейк-апом. Вход украсят колонна, покрытая нержавеющей сталью, и стена красного цвета. Во внешней отделке здания использованы, кроме бежевого, и другие цвета – например, белый и синий».