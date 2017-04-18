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Замдиректора КаПо: фотография мэра Нарвы попала в ежегодник как иллюстрация пропаганды

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Идея ежегодника КаПо не в том, чтобы ставить на кого-то клеймо, а показать наиболее яркие примеры угроз вокруг нас, сказал заместитель гендиректора Полиции безопасности (КаПо) Ээрик Хелдна в интервью утренней программе «Кофе+» на ETV+.

Комментируя попавшую в ежегодник фотографию мэра Нарвы Тармо Таммисте, где он с георгиевской ленточкой на лацкане пиджака подписывает договор о дружбе между Нарвой и Кингисеппом, Ээрик Хелдна уточнил, что иллюстрация была опубликована в рубрике, рассказывающей об агрессивной пропаганде против Эстонии.

«Это один из тех примеров, когда хорошие побуждения – сотрудничество между двумя городами – из-за таких символов могут быть использованы совершенно с другим смыслом. Фотография была ярким примером того, как одна нейтральная информация может быть преподнесена совершенно под другим углом. Это довольно хорошо характеризует поведение нашего восточного соседа», – пояснил Хелдна.

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