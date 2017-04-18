В Сети создана карта главных книг для каждой страны: и про Эстонию не забыли

Автор не раскрывает методику составления карты, указав лишь, что критерием является известность книги, кроме того, она должна быть написана автором из этой страны и об этой стране, пишет "Моя Планета".

При этом составитель карты обращается к пользователям интернета за помощью в ее улучшении.

Конечно, появление такого графического рейтинга спровоцировало в комментариях жаркие литературоведческие споры.

Как бы то ни было, с главной книгой для России автор явно угадал, назвав «Войну и мир» Льва Толстого. Для Украины это «Смерть постороннего» (Андрей Курков), для Белоруссии — «Чернобыльская молитва» (Светлана Алексиевич), для Казахстана — «Книга слов» (Абай Кунанбаев). Для Эстонии, по мнению автора, таковым произведением является роман Антона Хансена Таммсааре «Правда и справедливость».

США — «Убить пересмешника» (Харпер Ли), Великобритания — «Гордость и предубеждение» (Джейн Остин), Испания — «Дон Кихот» (Мигель де Сервантес), Франция — «Граф Монте-Кристо» (Александр Дюма), Италия — «Божественная комедия» (Данте Алигьери), Германия — «Будденброки» (Томас Манн).

Также благодаря карте можно узнать о самых важных книгах разных экзотических мест, например стран Африки.