Фото: в Маарду построят многофункциональный скейт-парк

По словам заместителя председателя Маардуского горсобрания Павла Куусика, идея о строительстве скейт-парка обсуждалась горуправой уже много лет.

«Молодежь Маарду нуждается в современной площадке, где можно с пользой проводить свое свободное время и давать выход энергии, занимаясь экстремальными видами спорта,- сообщил Куусик. - Год назад в социальной сети Facebook была создана группа в поддержку строительства городского скейт-парка, которая собрала несколько сотен сторонников этой идеи. Отрадно, что городские власти быстро откликнулись на пожелания жителей города и приняли решение, которые способствует популяризации здорового образа жизни».

Современный скейт-парк будет располагаться на территории бывшей парковки на улице Келламяэ. Согласно планам городских властей, в парке будут проводиться различные соревнования и мастер-классы с участием местных и зарубежных спортсменов.

Площадь парка составит 900 квадратных метров, где будут расположены различные рампы и другие фигуры для выполнения трюков. В парке можно будет кататься на скейтах, роликовых коньках, самокатах и велосипедах BMX. Строительные работы начнутся в мае и завершатся в июне 2017 года. Планируемая стоимость работ составит 70 тысяч евро.