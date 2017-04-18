В Русском театре пройдет большой благотворительный концерт

Концерт "Мама жизнь подарила" - это замечательный и яркий подарок всем мамам и бабушкам. В их честь прозвучат слова поздравлений, стихи и песни. Лучшие танцевальные номера украсят программу. На сцене будет показана живая связь поколений, когда начинающие "звездочки" выступают вместе с популярными певцами, актёрами, музыкантами и танцорами. Все участники концерта работают на благотворительных началах, чтобы собранные за билеты средства направить на помощь детям с особенностями развития.

"В нашей жизни не так много праздников, которые касаются каждого. День матери - один из них. Как часто мы не успеваем сказать самые важные слова близким людям! Мамы и бабушки нужны нам каждый день. Без них жизнь становится холодной и неуютной. Любимые и родные женщины всегда рядом, и так хочется устроить для них настоящий праздник, - сказала Rus.Postimees одна из организаторов концерта Анна Фаттахова. - Приходите на праздничный благотворительный гала-концерт в Русском театре, и День матери 14 мая запомнится вам надолго!"

Организаторами концерта стали город Таллинн и благотворительный фонд ARTALLIANCE (http://fondaa.eu). Фонд основали актриса Русского театра Лариса Саванкова, продюсер центра «Adolf Kais Art Company» Кристина Кяйс и Анна Фаттахова, мать особого ребенка. Для благотворительного проекта соединились три начала – творческое, организационное и жизненное.

Приходите на праздничный концерт в этом году всей семьёй! Вас ждут удивительные сюрпризы и яркие выступления! Билеты можно приобрести на сайте Piletilevi.