Эрдоган - наблюдателям ОБСЕ: знайте свое место!

«Во-первых, знайте свое место! Мы не хотим присматриваться или прислушиваться к политически мотивированным отчетам, которые вы готовите», - заявил Эрдоган.

Ранее, 16 апреля, после обработки 99,9% бюллетеней на конституционном референдуме в Турции лидировали с небольшим перевесом сторонники перехода на президентскую систему правления (51,23% граждан против 48,77). Позднее президент Турции подтвердил победу сторонников реформы Конституции: всего переход на президентскую систему правления поддержали 25 млн человек, что на 1,3 млн больше тех, кто проголосовал против изменения Конституции.

Глава делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Цезарь Флорин Преда заявил 17 апреля, что проведение конституционного референдума в Турции не соответствовало стандартам Совета Европы. Глава делегации уточнил, что техническая сторона голосования была хорошо организована, однако беспристрастной информации об основных положениях реформ предоставлено не было.