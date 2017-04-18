Власти Латвии в Москве: мы стараемся держать хороший контакт с Россией

«Мы ежегодно приезжаем на форум TransRussia, стараемся держать хороший контакт – дружественный, профессиональный. Думаю, что это нам и помогает», - отметил в интервью Rus.Postimees госсекретарь Министерства сообщения Латвии Каспарс Озолиньш.
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- Что Латвия делает лучше, чем Эстония?
Почему вы так ставите вопрос? Мы совсем разные, у нас инфраструктура совсем разная. Мы просто работаем. Настал тот момент, когда не нужно смотреть, кто делает лучше, а кто хуже, нужно действовать сообща.
- Благодаря чему вам удается сохранить определенный уровень сотрудничества с Россией?
- Все наши компании усиленно работают. Мы приезжаем ежегодно на мероприятия, стараемся держать хороший контакт с Россией – дружественный, профессиональный. Думаю, что это нам и помогает. Возвращаясь к вашему вопросу: у вас есть свои выгодные позиции, например пассажирские перевозки по морю, а у нас есть железная дорога, порты, инфраструктура. Думаю, что у каждого есть своя "ягодка".