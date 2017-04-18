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«Дождь» узнал о решении Кремля бороться с Навальным как с Гитлером

Rus.Postimees.ee
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Алексей Навальный | ФОТО: ITAR-TASS/Scanpix

В Администрации президента РФ решено запустить кампанию по дискредитации оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на четыре источника, близкие к Кремлю.

По данным собеседников «Дождя», в Кремле для этого уже создали специальный отдел, работу которого курирует заместитель руководителя внутриполитического управления президента Александр Харичев, сообщает Republic.

«На аутсорсе снимают клипы, фильмы и видеоигры, которые Навального дискредитируют. Борются примерно как с Гитлером», – заявил один из источников телеканала.

Вести кампанию против оппозиционера поручили руководству управления внутренней политики, уточнили собеседники «Дождя», в частности, лично начальнику управления Андрею Ярину. Ожидается, что первый дискредитирующий материал против Навального будет опубликован в ближайшее время.

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