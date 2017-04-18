«Дождь» узнал о решении Кремля бороться с Навальным как с Гитлером

По данным собеседников «Дождя», в Кремле для этого уже создали специальный отдел, работу которого курирует заместитель руководителя внутриполитического управления президента Александр Харичев, сообщает Republic.

«На аутсорсе снимают клипы, фильмы и видеоигры, которые Навального дискредитируют. Борются примерно как с Гитлером», – заявил один из источников телеканала.

Вести кампанию против оппозиционера поручили руководству управления внутренней политики, уточнили собеседники «Дождя», в частности, лично начальнику управления Андрею Ярину. Ожидается, что первый дискредитирующий материал против Навального будет опубликован в ближайшее время.