Для желающих стать настоящим помещиком настало золотое время: смотрите, как дешево продаются мызы!

1. Мыза Вана-Кирепи в Тартумаа, цена 39 900 евро

Фото: KV.EE

В 35 километрах от Тарту ждет своего нового хозяина деревянная мыза, построенная в 1870 году. К мызе прилегает парк с прудом. В парке традиционно зажигают костер Яановой ночи и проводят различные мероприятия.

2. Мыза Выйарди в Пыльвамаа, цена 39 000 евро

Фото: KV.EE

Состояние этой мызы, конечно, плохое, но восстановлению она подлежит. На участке много останков других строений.

3. Мыза Куриста в Тартумаа, цена 41 000 евро

Фото: KV.EE

Находящаяся в большом парке мыза построена в конце XIX века и требует серьезного ремонта, однако потенциал имеется, и ее можно превратить в архитектурную жемчужину.

4. Мыза Унуксе в Ляэне-Вирумаа, цена 42 000 евро

Фото: KV.EE

Каменный дом со стенами почти метровой толщины требует очень большого ремонта. Кое-что там сделано, но до окончательного жилого состояния еще очень далеко.

5. Мыза Лаугу на Сааремаа, цена 45 000 евро

Фото: KV.EE

У этой мызы длинная история и очень ценным для покупателя является факт, что мыза не является объектом Департамента защиты памятников, а это значит, что никаких ограничений на строительство не существует. Главный дом усадьбы построен в 1850 году, и его левое крыло неплохо сохранилось.