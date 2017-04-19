Для желающих стать настоящим помещиком настало золотое время: смотрите, как дешево продаются мызы!

Обычному покупателю недвижимости кажется, что мызы - это что-то недоступное, а от их цен захватывает дух. Однако портал Kodu нашел несколько очень дешевых мыз, которые всего-навсего надо привести в порядок.
1. Мыза Вана-Кирепи в Тартумаа, цена 39 900 евро
Фото: KV.EE
В 35 километрах от Тарту ждет своего нового хозяина деревянная мыза, построенная в 1870 году. К мызе прилегает парк с прудом. В парке традиционно зажигают костер Яановой ночи и проводят различные мероприятия.
2. Мыза Выйарди в Пыльвамаа, цена 39 000 евро
Фото: KV.EE
Состояние этой мызы, конечно, плохое, но восстановлению она подлежит. На участке много останков других строений.
3. Мыза Куриста в Тартумаа, цена 41 000 евро
Фото: KV.EE
Находящаяся в большом парке мыза построена в конце XIX века и требует серьезного ремонта, однако потенциал имеется, и ее можно превратить в архитектурную жемчужину.
4. Мыза Унуксе в Ляэне-Вирумаа, цена 42 000 евро
Фото: KV.EE
Каменный дом со стенами почти метровой толщины требует очень большого ремонта. Кое-что там сделано, но до окончательного жилого состояния еще очень далеко.
5. Мыза Лаугу на Сааремаа, цена 45 000 евро
Фото: KV.EE
У этой мызы длинная история и очень ценным для покупателя является факт, что мыза не является объектом Департамента защиты памятников, а это значит, что никаких ограничений на строительство не существует. Главный дом усадьбы построен в 1850 году, и его левое крыло неплохо сохранилось.