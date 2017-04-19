Минимальный размер алиментов может уменьшиться

Например, многие родители-одиночки обеспокоены тем, что ушедший из семьи родитель не хочет платить установленный законом минимум в 235 евро в месяц (ставка 2017 года): неужели и эту сумму могут сократить, ведь суды учитывают размеры официального дохода родителя-неплательщика?

А есть другие родители, которые столкнулись с ситуацией, когда из-за оставленных детей, например, отец не может ничего дать тем детям, с которыми он живет. Простой пример: от первого брака у мужчины остались двое детей, которым в общей сложности он должен ежемесячно выплачивать 470 евро (ставка 2017 года, на троих детей нужно платить минимум 705 евро в месяц). В новой семье у него растет еще один ребенок, которому от небольшой отцовской зарплаты не достается практически ничего. И получается, что по причине финансовой поддержки оставленных детей приходится недодавать ребенку, с которым отец проживает.

Собственник юридического бюро Invictus Юри Асари обратил внимание на недавнее решение Государственного суда, которое может стать причиной снижения минимальной ставки алиментов, а значит, огорчить тех матерей, которые с трудом справляются на выделяемые теперь 280 евро в месяц, и обрадовать тех родителей, чей доход целиком уходит на поддержание детей из прежней семьи, ничего не оставляя нынешней.

«Государственный суд Эстонии счел (решение от 22.03.2017 по делу 3-2-1-174-16), что суды в каждом конкретном случае должны учитывать, есть ли уважительные причины для взыскания с отца алиментов в минимальном размере. Для этого можно принимать во внимание как имущественное положение обязанного родителя, так и фактические потребности ребенка. Также не исключено, что часть потребностей ребенка может покрываться государственными пособиями. Государственный суд обратил внимание на то, что если обязанное лицо получает среднюю брутто зарплату и должно платить алименты трем детям, то на это уходит практически весь его доход.

По мнению Государственного суда в вопросе применения ч. 1 ст. 101 Закона о семье, законодатель имел ввиду, что минимальный размер алиментов на нескольких детей не может быть больше размера минимальной оплаты труда. Исследования показали, что в период 2010-2012 годов средние расходы на содержание ребенка составляли 280 евро в месяц (из которых по 140 евро должен нести каждый из родителей). По мнению Государственного суда, учитывая изменение ситуации, актуальный размер детских пособий и среднего дохода, парламент должен взвесить необходимость внесения в Закон о семье изменений и уменьшить минимальный размер алиментов. Целью законодателя не может быть регулировать правоотношение так, чтобы исключения применялись в отношении большинства лиц.

Таким образом, из сложившейся практики Государственного суда надо сделать вывод, что уже сейчас требование об алиментах придется подробно доказывать даже в том случае, если их требуют в минимальном размере, а обязанное лицо может просить уменьшить их ниже минимального размера. До настоящего времени иски о требовании алиментов в минимальном размере не должны были быть доказаны и суды удовлетворяли их опираясь только на закон (см. например решения Государственного суда по делам 3-2-1-7-05, 3-2-1-33-11 и др.). Так же не исключено, что парламент может в ближайшее время внести изменения в Закон о семье и уменьшить минимальный размер алиментов».