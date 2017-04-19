Фигурантам дела Liviko не удалось отделаться малой кровью

В начале января защита обратилась к Харьюскому уездному суду с просьбой прекратить дело в связи с истечением срока давности. В середине января уездный суд удовлетворил ходатайство, но Таллиннский окружной суд занял противоположную позицию и решил, что срок давности дела не истек. Защита обратилась с жалобой в Госсуд, который в четверг отказался принимать жалобу к рассмотрению. Тем самым стало окончательно ясно, что срок давности дела не истек и Харьюский уездный суд должен продолжать его рассмотрение.

В прошлом году защита добивалась отвода судьи Катре Поляковой, утверждая, что судья действует предвзято и поддерживает прокурора. Полякова взяла самоотвод, теперь процессом руководит судья Юлия Верникова.

В конце октября госпрокуратура предъявила дополненные обвинения. Вслед за этим в процессе произошла небольшая пауза, поскольку защита хотела ознакомиться с изменениями. На состоявшемся в августе заседании обвиняемые не признали себя виновными.

Госпрокуратура обвиняет четырех физических лиц и фирму Liviko в нарушающем конкуренцию сотрудничестве в области цен. Двое из физических лиц были работниками Liviko, а двое — работниками удаленной на данный момент из коммерческого регистра фирмы. Предварительное следствие провел Департамент конкуренции под руководством госпрокуратуры. Уголовное дело возбудили в 2014 году, согласно обвинению, нарушение было совершено в 2011 году.

Предъявленное Liviko обвинение касается вредящего конкуренции запрещенного общения между работниками Liviko и OÜ Aldar.

По заявлению компании Liviko, она не заключала запрещенные соглашения. «Предъявленное обвинение из соображений избежания истечения срока давности отделено от так называемого дела о конкуренции между торговыми сетями и касается переписки, которая велась примерно пять лет назад, так что речь, по сути, идет о совсем не новом деле», - говорил ранее защитник AS Liviko Эрки Кергандберг.

Ранее Liviko было предъявлено обвинение по делу о картельном сговоре в области продажи водки, которое Таллиннский окружной суд решил прекратить в позапрошлом году. Госпрокуратура передала дело в Госсуд, который решил, что срок давности дела не истек и окружной суд должен вновь рассмотреть дело. 15 декабря окружной суд признал подсудимых виновными. Вслед за этим они заявили, что обратятся в Госсуд.