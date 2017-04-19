Эксперт поведал, как избежать дискриминации на рынке труда

Полезными советами поделилась руководитель по развитию бизнеса кадрового агентства Manpower Eesti Кирке Альтров.

Когда жители Эстонии подают заявление на ту или иную должность, они склонны указывать в резюме данные, не имеющие непосредственного отношения к работе. Поскольку соответствующая информация отображена в резюме без объяснений, бывают случаи, когда не самый компетентный работник или руководитель отдела кадров необоснованно отклоняет кандидатуру еще до собеседования. Из CV не видно, что у матери троих детей есть достаточное количество помощников или что для проживающего в Пайде человека не составляет абсолютно никакого труда ездить на работу в Таллинн.

Эксперт напоминает, что в CV можно, но абсолютно необязательно указывать следующую информацию:

- семейное положение;

- количество детей и их возраст;

- собственный возраст;

- национальность;

- особые потребности;

- вероисповедание;

- место жительства;

- и прочую персональную информацию, которая не окажет никакого влияния на выполнение конкретной работы.

В то же время, составляя резюме, надо стараться не упустить информацию, которая может стать реальным препятствием для выполнения служебных обязанностей. Например, если на должность транспортного работника претендует человек, который не может поднимать тяжести из-за какого-то заболевания, он должен предоставить соответствующую информацию работодателю, чтобы тот смог принять взвешенное решение о том, можно ли организовать рабочий процесс таким образом, чтобы работнику не приходилось поднимать тяжести, или должность все же не подходит для такого кандидата. Если соискатель работы не указывает важную информацию, он просто зря тратит время обеих сторон.

Альтров напомнила, что на собеседовании без понятной вам веской причины потенциальный работодатель не имеет права задавать следующие вопросы:

- Есть ли у вас дети и кто остается с ними дома в случае их болезни?

- Планируете ли вы обзаводиться детьми в ближайшие пару лет?

- Каково ваше семейное положение?

- На каком языке вы общаетесь дома?

- Являетесь ли вы религиозным человеком и каково ваше вероисповедание?

- Планируете ли вы в ближайшие годы уйти на пенсию?

Разумеется, вежливость следует сохранять даже в том случае, если вам задают вопрос о детях и их болезнях, но достаточно, если вы ответите, что с детьми есть кому сидеть и у работодателя нет причин для беспокойства.

Не стоит искать дискриминацию в каждом, на первый взгляд, не имеющем отношения к работе вопросе – и работник, и работодатель заинтересованы в том, чтобы определить, насколько они подходят друг другу. Вопросы относительно языковых навыков, как правило, обусловлены характером работы или законодательными требованиями. Многие, на первый взгляд дискриминационные, вопросы потенциальный работодатель задает из благих побуждений.

Компания ManpowerGroup провела исследование о том, как кандидаты ощущают дискриминацию. Согласно проведенному недавно среди 4500 респондентов международному исследованию, наиболее часто соискатели работы ощущают дискриминацию по возрастному признаку – на это указали 34% ответивших.

При этом дискриминацию по возрастному признаку ощущают как молодые люди, так и люди в возрасте. Наличие дискриминации по половому признаку отметили 15% респондентов, а по культурному – 11% респондентов.