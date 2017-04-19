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Эстонские ученые прославились на весь мир

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

Статья, написанная на основе совместной исследовательской работы теоретиков Тартуского университета и Института биологической физики, была опубликована в одном из самых престижных журналов по физике Physical Review Letters.

Работа посвящена классификации моделей вселенной. Статья вышла в журнале 14 апреля, сообщает ERR Novaator.

В ходе исследовательской работы, проводимой учеными, выяснилось, что различные модели показывали схожие результаты.

Читайте далее на портале ERR Novaator.

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