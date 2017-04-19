Эстонские ученые прославились на весь мир
19 апреля 2017 г., 17:08
Статья, написанная на основе совместной исследовательской работы теоретиков Тартуского университета и Института биологической физики, была опубликована в одном из самых престижных журналов по физике Physical Review Letters.
Работа посвящена классификации моделей вселенной. Статья вышла в журнале 14 апреля, сообщает ERR Novaator.
В ходе исследовательской работы, проводимой учеными, выяснилось, что различные модели показывали схожие результаты.
Читайте далее на портале ERR Novaator.