Налога на автомобили все-таки не будет

Еще в середине марта правительство решило поддержать проект концепции, согласно которой при первичной регистрации транспортного средства или при первой смене его владельца государство будет взимать налог, величина которого будет зависеть от мощности двигателя или от количества содержащихся в выхлопных газах вредных веществ.

Планировалось, что налог будет взиматься при первичной регистрации транспортного средства в Эстонии или при первой смене его владельца. Для более новых машин, то есть 2015 года выпуска и позднее, ставка пошлины исходила бы из уровня выбросов СО2.

Для транспортных средств, выпущенных до 2015 года, а также для мотоциклов и мопедов ставка пошлины определялась бы в зависимости от мощности двигателя в киловаттах.