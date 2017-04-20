Столичные спальные районы: стереть с лица земли или привести в порядок?

В дискуссии участвовали Мария Дерлыш из Linnalabor, Ярек Kурницки из Института строительства и архитектуры TTУ, Вайдо Леоск, представляющий предприятие E-Betoonelement AS, и Прийт Луман из Nordecon.

Участники были единогласны в том, что реновация в чистом виде – не всегда самое главное. В наше время нужно учитывать и другие важные аспекты. Например, наличие достаточного количества мест для автомобилей около домов.

«Рано или поздно старые дома все равно исчезнут. Это связано с их несовременной планировкой и моральным старением зданий», - высказал свою точку зрения Прийт Луман.

Вайдо Леоск тоже не отрицает, что сценарий может развиваться именно таким образом. «Перед тем как приехать сюда, я заглянул на портал недвижимости и сравнил цены в новостройках и в старых домах. Например, в Мустамяэ эта разница составляет около 700-800 евро за квадратный метр. Возможно, мы уже стоим на пороге начала сноса спальных районов», - сказал он.

«Однако современная строительная техника и технология настолько хороши, что в период капитального ремонта жилого дома из него не нужно выселять жителей», - отметил Ярек Курницки.

Таким образом, реновация жилого фонда уже не является неподъемной задачей, как казалось несколько лет назад. Во время дискуссии был проведен вопрос среди участников и слушателей, который показал, что 59% высказались за реновацию, а 41% - за снос.