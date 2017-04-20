Кайа Ива: образование на эстонском – с детского сада!

Два ключевых кандидата на пост главы правоконсервативной партии IRL – министр социальных дел Кайа Ива и депутат парламента Хелир-Вальдор Сеэдер – рассказали порталу Rus.Postimees о своем видении проблем русского населения Эстонии. Читайте ответы госпожи Ива!

– Что вы думаете о нынешней политике в области гражданства? Можно ли как-то смягчить ее для местных русских неграждан?

– Важно, чтобы права всех живущих в Эстонии людей были защищены законом. Сохранение основных принципов политики в области гражданства – это один из столпов нынешней коалиции.

– Что, по вашему мнению, должно происходить с русским образованием в Эстонии, особенно на уровне основной школы и детских садов? Нужно ли смягчить или, наоборот, ужесточить требование к гимназиям преподавать 60 процентов предметов на эстонском языке?

– Я и раньше подчеркивала, что языковая сегрегация порождает неравные возможности. Переход на эстоноязычное образование гарантировал бы людям с неродным эстонским лучшую стартовую позицию. Жизненно необходимо обеспечить хорошее обучение эстонскому на любой школьной ступени, однако получать эстоноязычное образование нужно бы уже с детского сада.

– Должны ли власти Эстонии предпринять что-либо в отношении Ида-Вирумаа, чтобы эстонизировать этот регион?

– Ида-Вирумаа – такой же важный для Эстонии регион, как все остальные. Для того, чтобы присутствие государства в Ида-Вирумаа ощущалось больше, мы строим в Нарве колледж Академии МВД, и это положительный сигнал – правительство дорожит развитием Ида-Вирумаа и заботится о жизненной среде этого региона так же, как об остальных. От появления там Академии МВД выиграет не только внутренняя безопасность Ида-Вирумаа – в форме более разнообразной образовательной среды, – но и вся местная община. В планах у нас – перевести в Ида-Вирумаа Фонд интеграции.

– Русскоязычный телеканал ETV+ должен сохраниться?

– Да. Важно предоставлять информацию и живущей в Эстонии русскоязычной аудитории.

– Каково в общих чертах ваше видение интеграционной политики?

– Важно поддерживать культурную деятельность эстонских нацменьшинств и их осознание собственных корней – ведь точно так же культура и корни для эстонцев. Существенную роль в интеграции на любом уровне играет качество образования и особенно обучения языку.

Одна из возможностей улучшить ситуацию – это создание Домов эстонского языка, для чего в бюджете правящей коалиции на 2018–2020 годы предусмотрено шесть миллионов евро. Важно также, чтобы государство предлагало людям возможности учить эстонский бесплатно, за что партия IRL стоит крепко. Нужно также предлагать русской аудитории больше возможностей получать нейтральную информацию о том, что происходит в нашей стране.

Идеология IRL – так называемый открытый национализм, иначе говоря, эстонцами могут считать себя все те, кто уважает наше культурное пространство и наши обычаи.