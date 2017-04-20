Вопрос читателя: имеет ли водитель автобуса право выгонять пассажиров на конечной остановке?

«Обращаюсь к вам с проблемой, с которой наверняка сталкиваются многие люди. В начале апреля я ехал на 4-м трамвае в сторону Ласнамяэ и сначала собирался выйти на остановке «Маяка пыйк», чтобы потом пересесть на автобус. Но до автобуса ещё оставалось много времени. Поэтому я решил проехать на трамвае ещё одну остановку (до конечной «Юлемисте яам»), чтобы вместо пустого ожидания автобуса посмотреть, насколько продвинулось строительство трамвайного туннеля, а затем вернуться назад», - начал свой рассказ Андрей.

По его словам, когда трамвай доехал до остановки «Юлемисте яам», водитель трамвая вышла из кабины и молча указала на дверь. «Я спросил, означает ли это, что мне надо выйти из трамвая, на что водитель ответила утвердительно. Я сказал, что, насколько мне известно, водители не имеют права выгонять пассажиров на конечной остановке, к тому же трамвай всё равно поедет обратно. Водитель со мной не согласилась и наоборот сказала, что такие полномочия у неё есть», - отмечает читатель.

«Я попросил вагоновожатую назвать ее фамилию, поскольку был уверен в своей правоте, на что она сказала (дословно): «Я же вас не выгоняю матюгами, а просто прошу выйти на остановку, так как у меня небольшой перерыв». Учитывая женский пол водителя и её вежливость, я решил выполнить её просьбу и вышел из трамвая. Трамвай уехал на поворотный круг и спустя пару минут вернулся обратно», - отметил он.

«А несколько дней назад я ехал на автобусе номер 27, и на конечной остановке «Оя-теэ» водитель возмущённо спросил меня, почему я не выхожу. Когда я сказал, что, насколько мне известно, пассажиры не обязаны выходить из автобуса на конечной остановке, если автобус едет дальше по маршруту, водитель в крайне грубой форме стал выгонять меня из автобуса, поскольку, по его словам, я не прав и должен ждать на остановке. Простояв две-три минуты, автобус поехал дальше по маршруту», - рассказал читатель.

«Я неоднократно слышал о таком поведении водителей общественного транспорта на конечных остановках, но со мной такого раньше никогда не происходило. Может быть, теперь другие правила? Но в таком случае, почему многие водители осуждают подобное самоуправство своих коллег и уверяют, что выгнать пассажиров можно только в том случае, если автобус закончил маршрут и уезжает в парк? В связи с этим у меня вопрос: имеет ли водитель автобуса, трамвая, троллейбуса право выгонять пассажиров на конечной остановке, если общественный транспорт едет дальше по своему маршруту? Или это действительно самоуправство некоторых водителей?» - спрашивает Андрей.

Отвечает специалист по связям с общественностью Tallinna Linnatranspordi AS Урмас Тооминг:

Водитель общественного транспорта не имеет права физически выгонять пассажира. Однако согласно существующей инструкции пассажиры должны выходить из транспорта на конечной остановке. Если какой-то пассажир этого не делает, то водитель может ему устно напомнить, что нужно выйти. Если пассажир и после этого не выходит, то водитель имеет право вызвать на место охранную фирму.

Если мы имеем дело с конечной остановкой, на которой нет хороших условий для ожидания, а на улице плохая погода (дождь, снегопад и т.д.), то водитель может разрешить пассажиру подождать отправления общественного транспорта внутри.