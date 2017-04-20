Игорь Грязин: Сийри Овийр – это сочетание сталинизма и крепостничества

Слово Грязину: «Сийри Овийр – человек старого поколения, и в ее взглядах советское мировоззрение комбинируется с крепостным. Представление о том, что дети должны рождаться только в браке, а внебрачным детям место в детдоме, принадлежит Сталину – и он эту мысль проводил. То есть – Сийри Овийр продолжает идеи Сталина.

С другой стороны, в начале XIX века в Эстонии матерей-одиночек бывало что и забивали. Вспомним произведение Аугуста Китсберга “Тина”, где этот мотив присутствует. Или «Право и справедливость» Таммсааре, первый том...

Так что – вот она, формула: Сийри Овийр равно Сталин плюс крепостная Эстония. Я уверен, что сознательно она так не считала, но в критический момент подсознание проявляет себя. И, скажу честно: то, что я увидел, повергло меня в ужас. Я в жизни многое видел. Но я не думал, что под таким цивилизованным ликом может скрываться такое нутро.

И еще одно скажу: с моей точки зрения, а я – человек, который поддерживает феминистское движение уже лет двадцать, и борец за права женщин - это всё просто дико. Кстати, Сийри Овийр – мать, причем замужем. Много ли дает замужество ей как матери? Как она вообще может такие вещи говорить?..»

В интервью передаче ЭТВ «Ringvaade» Сийри Овийр заявила: «Вы же не можете вообразить, что мы бы выбрали матерью года женщину, у которой, да, действительно, много детей, но она каждое Рождество представляет им нового отца?»