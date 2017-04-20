Внимание, розыск! Находившийся под электронным надзором мужчина удалил браслет и сбежал
20 апреля 2017 г., 20:18
Мужчина, освобожденный из тюрьмы для дальнейшего отбытия срока условно под электронным надзором, удалил браслет и покинул с места жительства. Суд объявил мужчины в розыск.
По данным министерства юстиции Николай Калашников, удалил браслет, который был обязан носить на ноге девятого апреля. Суд объявил его в розыск 13 апреля, пишет Postimees.ee.
Калашникову 28 лет. Он среднего телосложения. Рост мужчины 173 сантиметра, у него коричневые волосы и зеленые глаза. У мужчины есть татуировки воющего волка и черта.