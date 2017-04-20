Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Внимание, розыск! Находившийся под электронным надзором мужчина удалил браслет и сбежал

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Justiitsministeerium

Мужчина, освобожденный из тюрьмы для дальнейшего отбытия срока условно под электронным надзором, удалил браслет и покинул с места жительства. Суд объявил мужчины в розыск.

По данным министерства юстиции Николай Калашников, удалил браслет, который был обязан носить на ноге девятого апреля. Суд объявил его в розыск 13 апреля, пишет Postimees.ee.

Калашникову 28 лет. Он среднего телосложения. Рост мужчины 173 сантиметра, у него коричневые волосы и зеленые глаза. У мужчины есть татуировки воющего волка и черта.

Наверх