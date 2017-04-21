Закупочные цены на молоко за год выросли на 41%

В годовом сравнении закупки молока остались примерно на том же уровне - 60 500 тонн.

По сравнению с февралем закупки молока сократились на 11,2 процента, а закупочная цена — на 1,3 процента.

За год закупки молока элитного сорта выросли на 7 процентов до 41 400 тонн, закупки молока высшего сорта сократились на 11,2 процента до 19 000 тонн, а закупки молока первого сорта удержались на прошлогоднем уровне и составили 100 тонн.

Среднее содержание жира в молоке составило в марте 4 процента, среднее содержание белков - 4 процента.

В марте молочная промышленность как и год назад произвела 8600 тонн питьевого молока, производство сливок выросло за год на 5 процентов и составило 2100 тонн, а производство сквашенного молока осталось на уровне марта прошлого года - 35200 тонн.

Сливочного масла было произведено 400 тонн, сыра 3600 тонн, что соответственно на 20 и 5,3 процента меньше, чем в марте прошлого года.