Букмекеры: президентом Франции изберут Макрона

Очевидным фаворитом президентских выборов во Франции является Эммануэль Макрон: букмекерский портал OlyBet, хоть и во втором туре, но дает на его общую победу коэффициент 1,85. Интригуют шансы на выход из первого круга других кандидатов – тут фавориткой считается Марин Ле Пен, а вот совершивший, согласно опросам, колоссальный рывок популярности и недавно проводивший агитацию в виде голограммы сразу в семи городах Жан-Люк Меланшон остается аутсайдером с коэффициентом 15.

Согласно последним опросам общественного мнения, поддержка жителей Франции накануне первого тура президентских выборов распределяется довольно равномерно между четырьмя основными кандидатами: Эммануэлем Макроном, Марин Ле Пен, Франсуа Фийоном и Жаном-Люком Меланшоном – разрыв между ними составляет лишь единичные проценты.

Неожиданный всплеск популярности левого радикала Меланшона напугал в последние недели многих наблюдателей, но согласно коэффициентам, вероятнее всего победа бывшего социалиста, а ныне независимого кандидата Макрона. С соотношением 1,85, то есть практически один к двум, именно он станет следующим лидером Франции, при том что шансы на победу Меланшона составляют лишь один к одиннадцати.

Тем не менее, путь Макрона к президентству не устлан розами, и в первом туре, который состоится 23 апреля, он не станет даже первым – в воскресенье ожидается, что наибольшей поддержкой заручится представительница «Национального фронта» Мари Ле Пен, а OlyBet с коэффициентом 1,8 считает именно ее наиболее вероятным победителем первого тура.

Во втором туре соперником Ле Пен должен стать именно Макрон, чьи шансы выйти из первого круга составляют почти один к трем (2,75). Коэффициент на победу в первом туре погрязшего в скандалах правого центриста Фийона составляет 7,5, а наибольшую сенсацию произвел бы проход во второй тур Меланшона, обещавшего выйти из почти всех международных соглашений и организаций – коэффициент на его успех в первом туре составляет 15.

Поскольку общий прогноз на победу в виде коэффициентов отдает предпочтение Эммануэлю Макрону, то именно во втором туре он должен заручиться большей народной поддержкой, чем его ближайшие конкуренты Ле Пен или Фийон. Шансы увидеть 7 мая во втором туре именно пару Макрон-Ле Пен в два раза выше, чем пару – Ле Пен-Фийон. Последний вариант стал бы для делающих ставки куда более сложным, поскольку шансы Ле Пен и Фийона на победу оцениваются практически одинаково как один к четырем.