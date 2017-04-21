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Букмекеры: президентом Франции изберут Макрона

Rus.Postimees.ee
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Эммануэль Макрон | ФОТО: DENIS CHARLET/AFP/Scanpix

Несмотря на кажущееся равенство, царящее перед выборами, эстонский букмекерский портал OlyBet предрекает победу наиболее уравновешенному кандидату Эммануэлю Макрону, основная борьба за президентство которого начнется только во втором туре. Шансы «человека-голограммы» Меланшона на выход во второй тур самые низкие.

Очевидным фаворитом президентских выборов во Франции является Эммануэль Макрон: букмекерский портал OlyBet, хоть и во втором туре, но дает на его общую победу коэффициент 1,85. Интригуют шансы на выход из первого круга других кандидатов – тут фавориткой считается Марин Ле Пен, а вот совершивший, согласно опросам, колоссальный рывок популярности и недавно проводивший агитацию в виде голограммы сразу в семи городах Жан-Люк Меланшон остается аутсайдером с коэффициентом 15.

Согласно последним опросам общественного мнения, поддержка жителей Франции накануне первого тура президентских выборов распределяется довольно равномерно между четырьмя основными кандидатами: Эммануэлем Макроном, Марин Ле Пен, Франсуа Фийоном и Жаном-Люком Меланшоном – разрыв между ними составляет лишь единичные проценты.

Неожиданный всплеск популярности левого радикала Меланшона напугал в последние недели многих наблюдателей, но согласно коэффициентам, вероятнее всего победа бывшего социалиста, а ныне независимого кандидата Макрона. С соотношением 1,85, то есть практически один к двум, именно он станет следующим лидером Франции, при том что шансы на победу Меланшона составляют лишь один к одиннадцати.

Тем не менее, путь Макрона к президентству не устлан розами, и в первом туре, который состоится 23 апреля, он не станет даже первым – в воскресенье ожидается, что наибольшей поддержкой заручится представительница «Национального фронта» Мари Ле Пен, а OlyBet с коэффициентом 1,8 считает именно ее наиболее вероятным победителем первого тура.

Во втором туре соперником Ле Пен должен стать именно Макрон, чьи шансы выйти из первого круга составляют почти один к трем (2,75). Коэффициент на победу в первом туре погрязшего в скандалах правого центриста Фийона составляет 7,5, а наибольшую сенсацию произвел бы проход во второй тур Меланшона, обещавшего выйти из почти всех международных соглашений и организаций – коэффициент на его успех в первом туре составляет 15.

Поскольку общий прогноз на победу в виде коэффициентов отдает предпочтение Эммануэлю Макрону, то именно во втором туре он должен заручиться большей народной поддержкой, чем его ближайшие конкуренты Ле Пен или Фийон. Шансы увидеть 7 мая во втором туре именно пару Макрон-Ле Пен в два раза выше, чем пару – Ле Пен-Фийон. Последний вариант стал бы для делающих ставки куда более сложным, поскольку шансы Ле Пен и Фийона на победу оцениваются практически одинаково как один к четырем.

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