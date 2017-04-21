Ле Пен или Фийон? Как стрельба в Париже отразится на предстоящих выборах

Теракт на Елисейских полях произошел, когда 11 кандидатов в президенты Франции участвовали в прямом эфире на ТВ, и им пришлось спонтанно реагировать на случившееся, сообщает корреспондент The Wall Street Journal. В связи с этим нападением терроризм снова окажется в центре предвыборных дебатов, и это может снова перетасовать приоритеты избирателей, передает Inopressa.

Два кандидата с самыми жесткими позициями по безопасности - Марин Ле Пен из "Национального фронта" и правоцентрист Франсуа Фийон - ухватились за теракт в попытке получить преимущество в трудной гонке, отмечает автор статьи.

Фийон предпринял самый смелый шаг - заявил, что кампания должна быть приостановлена, чтобы кандидаты могли показать свою солидарность с полицией и французским народом.

Ле Пен повторила сказанное в понедельник, а именно - что террористических актов во Франции можно было бы избежать, если бы ее жесткие предложения по иммиграции и обороне уже были проведены в жизнь.

"Непонятно, выиграют ли Фийон и Ле Пен от внезапного изменения направленности кампании", - комментирует автор. После терактов во Франции в 2015 и 2016 годах положение лидера "Национального фронта" не улучшилось.

Крайне левый Жан-Люк Меланшон, который в последние две недели демонстрирует стремительный рост, призвал кандидатов воздержаться от нагнетания разногласий и подверг критике Фийона за попытку остановить предвыборную кампанию.

"Теракт на Елисейских полях в час большого столпотворения - сигнал о том, что "Исламское государство" намерено начать террористическое наступление во Франции накануне и во время выборов нового главы государства, первый тур которых запланирован на воскресенье, а второй - на 7 мая", - пишет журналист La Repubblica Бернардо Валли.

Гнев французов будет на руку кандидатам, которые наиболее непримиримы к терроризму и ко всему, что может казаться его почвой: к иммигрантам в общем и к беженцам в частности, полагает автор.

По последним опросам, Марин Ле Пен была не в лучшей ситуации - ее рейтинг был меньше, чем у умеренного Эммануэля Макрона. "Кровь, пролитая в двух шагах от Триумфальной арки, благоприятствует жесткой линии - линии "Национального фронта" и кандидата правых", - считает Валли.

"Ячейка ИГИЛ, которая действовала на Елисейских полях, по-видимому, была того же типа, что и террористы "Батаклана". Это были обученные люди, и они были подготовлены к началу действий по случаю президентских выборов", - говорится в статье.

"Голосование обещает быть неопределенным и драматичным", - подытоживает журналист.

После выстрелов на Елисейских полях в четверг вечером проблема исламистского террора вновь выходит на первый план во Франции и может серьезно отразиться на первом туре выборов президента в предстоящее воскресенье, считает обозреватель Der Spiegel Штефан Симонс.

Кандидату Марин Ле Пен вчерашний теракт дает возможность на фоне чувства скорби и злости выставить себя в качестве единственного убедительного гаранта безопасности Франции.

Ле Пен считает, что исламисты, представляющие опасность, должны классифицироваться как угроза для государственной безопасности даже без каких-либо на то юридических оснований и отправляться под арест, представать перед судом или экстрадироваться. "Кошмар повторяется, и нашим спецслужбам нужно что-то большее, чем просто сострадание. Им нужны средства для борьбы с гигантской опасностью исламского терроризма", - сказала Ле Пен.

"Я не хочу, чтобы люди привыкали к исламскому террору, а нашей молодежи говорили, что ей надо постоянно жить с этой опасностью", - заявила она.