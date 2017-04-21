Ужасная трагедия: 30 фанатов погибли при просмотре матча Лиги Европы

Несчастный случай произошел в Калабаре, столице федерального штата Кросс Ривер в Нигерии. Болельщики собрались в одном из центров для просмотра футбола, чтобы увидеть игру между Манчестер Юнайтед и Андерлехтом в 1/4 финала Лиги Европы, пишет Bigmir.

По информации Channels TV, в результате взрыва трансформатора кабель высокого напряжения упал на этот центр, что привело к гибели не менее 30 человек.

“Это случилось во время матча между МЮ и Андерлехта. Я услышал оглушающий взрыв и выбежал посмотреть, что случилось“, - цитирует одного из уцелевших dailypost.ng.

“Когда я обернулся на центр просмотра, увидел, как на него обрушивается кабель, который поразил током зрителей в холле. Ужасное было зрелище! Ох, лучше бы я не приходил на матч. Подумать только, у меня есть этот канал, я мог бы посмотреть игру дома, но мне нравится делать это вместе с другими. Я мог бы быть мертвым. Поверить не могу, что люди, с которыми я общался и шутил несколько минут назад, погибли такой мучительной смертью. Мир очень жестокий“.

Издание Daily Post попыталось взять комментарий представительницы Отдела по связям с общественностью местной полиции, но ее телефон оказался выключенным.