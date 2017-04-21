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Система Omniva теперь более точно показывает местонахождение посылок

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Arvo Meeksi/Valgamaalane

Если раньше система отслеживания посылок почтовой фирмы Omniva показывала местоположением посылки Эстонию только тогда, когда ее регистрировали на экспортном терминале другой страны как отправленную, то теперь отражается ее реальное местонахождение.

Некоторые клиенты Omniva в последнее время столкнулись с тем, что посылки, заказанные из Великобритании и стран за пределами ЕС, шли в Эстонию медленнее.

Пресс-секретарь Omniva Маттиас Кайв сказал ERR, что предприятие не меняло партнеров и на территории страны посылки передвигаются без промедлений, пишет Rus.Err.

По его словам, теперь появилась более точная система слежения за передвижением посылок: если раньше система показывала местонахождением посылки предприятие Omniva только в том случае, если она была зарегистрирована отправленной из экспортного терминала другой страны, то теперь отражается настоящее местонахождение посылки.

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