Система Omniva теперь более точно показывает местонахождение посылок

Некоторые клиенты Omniva в последнее время столкнулись с тем, что посылки, заказанные из Великобритании и стран за пределами ЕС, шли в Эстонию медленнее.

Пресс-секретарь Omniva Маттиас Кайв сказал ERR, что предприятие не меняло партнеров и на территории страны посылки передвигаются без промедлений, пишет Rus.Err.

По его словам, теперь появилась более точная система слежения за передвижением посылок: если раньше система показывала местонахождением посылки предприятие Omniva только в том случае, если она была зарегистрирована отправленной из экспортного терминала другой страны, то теперь отражается настоящее местонахождение посылки.