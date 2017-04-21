Три способа экономии в интернет-магазине

Минус только в том, что товар не пощупать. Правда, когда магазин уже проверенный, то проблем не возникает. А право возврата товара в течение двух недель сводит на нет все Ваши неудобства.

Шопинг в интернете может быть очень выгодным. Если покупать с умом. Как делать это правильно – сейчас расскажем.

Поиск

Во-первых, не ленитесь искать товар везде. Если вы решили серьёзно заняться интернет-шопингом, то первое, что вы обнаружите - факт, что онлайн-магазинов бесчисленное множество, и цены во многих из них значительно разнятся. Выбрать подходящий вариант бывает очень сложно.

Облегчить задачу можно с помощью специальных ресурсов, которые при запросе выдадут все ссылки с искомым товаром и ценами на него. Например, theFind.com или google.com/products.

Также есть ресурсы и для поиска отзывов на выбранный товар – очень часто пользователи не только дают свою оценку, но и указывают на более дешевые и не менее качественные аналоги. Так что прежде чем совершать покупку, читайте всю доступную информацию о товаре.

Hansabay.ee в этом плане прекрасная альтернатива множеству зарубежных ресурсов. Во-первых, здесь предлагается самый разный товар – нет какой-либо специализации и найти можно что угодно. Во-вторых, поиск тут же выдаст список всех продавцов товара, который вы ищете. В-третьих, весь товар снабжен подробным описанием, фотографиями и всеми необходимыми данными вплоть до стоимости доставки. Вам останется лишь выбрать самое выгодное предложение.

Промо-коды

Второй закон интернет-шопинга – скидки. Получить их можно как угодно и где угодно. При регистрации новым пользователям иногда предлагается стартовый скидочный код. По крайней мере, очень многие продавцы дают такую возможность и не прогадывают – первую покупку совершает большая часть клиентов – чтобы не упустить скидку. И если покупка и сам процесс порадовал человека, то скорее всего он захочет и в следующий раз воспользоваться интернет-шопингом.

Промо-коды своим клиентам рассылают крупные интернет-магазины. Ведь благодаря возможности время от времени получить солидную скидку, покупатели более охотно тратят деньги. И тем самым стимулируют развитие интернет-торговли. Скидки иной раз очень большие и товар можно купить очень выгодно. Для сбора и обмена такими промо-кодами есть специальные ресурсы. Агрегаторов промо-кодов великое множество, поисковики вам помогут – просто задайте в поисковой строке именно это сочетание «агрегатор промо-кодов».

Hansabay.ee на данный момент предлагает своим новым клиентам принять участие в розыгрыше пакетов СПА-отдыха, а в дальнейшем будет предлагать самые разные возможности скидок. Следите за кампаниями и зерегистрируйтесь прямо здесь.

Самый главный день для выгодного шопинга

Тут можно смело сказать: ждите осень. Ведь именно в конце осени начинается самый важный сезон для любителей делать покупки.

Черная пятница – праздник шоппинга, выпадающий, как правило, на последнюю осеннюю пятницу. В этом году она придется на 24 ноября. Скидки в магазинах составляют иногда даже до 90%. Причем Черная пятница больше касается розничной торговли. Тогда как для интернет-магазинов имеется кое-что другое.

Киберпонедельник – это первый понедельник после Черной пятницы. Он дает старт распродажам в США. И именно Киберпонедельник является самым «скидочным» днем для онлайн-шоперов.

Магазины Hansabay.ee вряд ли упустят возможность устроить грандиозный праздник скидок, так что смело ставьте эти даты в своем календаре с пометкой «важно» и копите деньги – несколько сотен магазинов будут в вашем распоряжении. С самыми разными товарами, скидками и предложениями.

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