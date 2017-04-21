В Хельсинки орудуют лжеполицейские

Пострадавшие сообщили, что им звонили, говорили, что они находятся в опасности и просили помочь полиции. В частности, граждан просили ездить по городу и купить новые телефоны для связи. Был также случай, когда мошенник таким образом пытался выведать банковские данные жертвы, пишет "Фонтанка".

Финская полиция напоминает, что прибегает к помощи граждан лишь в исключительных ситуациях и никогда не заставляет куда-либо ехать или что-то покупать. Чтобы проверить, действительно ли звонит реальный сотрудник полиции, нужно записать его данные и номер департамента, а затем попытаться связаться по общему номеру полиции.

Как правило, жертвами преступников такого рода становятся пожилые люди и граждане, имеющие проблемы с памятью.