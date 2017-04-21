Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

В Хельсинки орудуют лжеполицейские

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Финская полиция. Иллюстративное фото. | ФОТО: facebook.com/Suomenpoliisi

В регионе Восточная Уусимаа (к востоку от Хельсинки) выявлено несколько случаев, когда люди, представляясь полицейскими и называя реальные имена стражей порядка, обманывали граждан.

Пострадавшие сообщили, что им звонили, говорили, что они находятся в опасности и просили помочь полиции. В частности, граждан просили ездить по городу и купить новые телефоны для связи. Был также случай, когда мошенник таким образом пытался выведать банковские данные жертвы, пишет "Фонтанка".

Финская полиция напоминает, что прибегает к помощи граждан лишь в исключительных ситуациях и никогда не заставляет куда-либо ехать или что-то покупать. Чтобы проверить, действительно ли звонит реальный сотрудник полиции, нужно записать его данные и номер департамента, а затем попытаться связаться по общему номеру полиции.

Как правило, жертвами преступников такого рода становятся пожилые люди и граждане, имеющие проблемы с памятью.

Наверх