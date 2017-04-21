Фокус от Telia: сравните цены до и после нововведения

Например, если раньше в самом большом пакете было 48 гигабайт объема данных по цене 29,99 евро, то теперь – 64 гигабайт по цене 34,99 евро. Пакета со старым объемом больше нет, и если клиент хочет получать интернет в том же объеме, он должен доплачивать 5 евро. Еще одна возможность – взять пакет за 25,99 евро, но с 32 гигабайтами, сообщает портал Rus.err.ee.

При этом портал Tehnika отмечает, что цена за гигабайт в пакетах снизилась. Так если взять пакет со средним объемом данных (раньше он был 12 гигабайт, теперь - 16), то выяснится, что цена одного гигабайта раньше составляла 1,416 евро (16,99:12=1,416), а теперь составляет 1,249 евро (19,99:16=1,249)

Цены на новые пакеты:

0.25 GB, 4,99 €

2 GB, 7,99 €

4 GB, 10,99 €

8 GB, 13,99 €

16 GB, 19,99 €

32 GB, 25,99 €

64 GB, 34,99 €

Цены на старые пакеты:

0.25 GB, 4,99 €

1.5 GB, 7,49€

3 GB, 9,99 €

6 GB, 12,49 €

12 GB, 16,99 €

24 GB, 21,99 €

48 GB, 29,99 €