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Эстонский предприниматель: богатые люди должны платить больше налогов

Rus.Postimees.ee
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Гуйдо Пярнитс | ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

Предприниматель и директор торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс говорит, что правительству следовало бы вместо повышения не облагаемого налогом минимума ввести прогрессивный налог, чтобы богатые люди больше вкладывали в общество, пишет Postimees.

Пярнитс ссылается на опыт других стран и утверждает, что только таким образом можно пополнить бюджет страны. Он уверен, что зарабатывающие больше люди должны и больше вкладывать в общество.

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