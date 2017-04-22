Эстонский предприниматель: богатые люди должны платить больше налогов
22 апреля 2017 г., 18:40
Предприниматель и директор торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс говорит, что правительству следовало бы вместо повышения не облагаемого налогом минимума ввести прогрессивный налог, чтобы богатые люди больше вкладывали в общество, пишет Postimees.
Пярнитс ссылается на опыт других стран и утверждает, что только таким образом можно пополнить бюджет страны. Он уверен, что зарабатывающие больше люди должны и больше вкладывать в общество.