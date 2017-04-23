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Фото: автомобиль с четырьмя людьми протаранил ограждение и улетел в пруд

Rus.Postimees.ee
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Сегодня утром в Вильянди на улице Рейну автомобиль Audi A5 протаранил ограждение и вылетел в пруд Угала. Сообщение о происшествии поступило к спасателям в 04.02.

В автомобиле находились четыре человека, которые самостоятельно выбрались из транспортного средства. К счастью, никто в аварии не пострадал, сообщает Sakala.

Спасатели вызвали на место буксир, который вытащил машину из воды. На месте происшествия побывала и полиции, но поскольку водитель автомобиля был трезв, то это страховой случай и вмешательства стражей правопорядка не потребовалось.

Пресс-секретарь полиции Керли Вирк отметила, что за рулем автомобиля находилась 23-летняя девушка, имеющая водительские права. Причина происшествия устанавливается.

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