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Фото: председателем Свободной партии избран Артур Тальвик

Rus.Postimees.ee
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В воскресенье, 23 апреля, на съезде Свободной партии новым председателем был избран Артур Тальвик. Он был единственным кандидатом на этот пост.

На проходящем в Эстонском национальном музее в Тарту съезде партии Тальвик получил 179 голосов, пишет Rus.Err.

Согласно уставу партии, прежний руководитель партии Андрес Херкель больше не мог выдвигать свою кандидатуру на пост председателя.

Желавший бросить перчатку Тальвику Евгений Криштафович 23 марта был исключен из партии.

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