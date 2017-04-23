Фото: председателем Свободной партии избран Артур Тальвик

На проходящем в Эстонском национальном музее в Тарту съезде партии Тальвик получил 179 голосов, пишет Rus.Err.

Согласно уставу партии, прежний руководитель партии Андрес Херкель больше не мог выдвигать свою кандидатуру на пост председателя.

Желавший бросить перчатку Тальвику Евгений Криштафович 23 марта был исключен из партии.