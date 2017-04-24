Борец сборной России после поножовщины оказался в больнице

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил ТАСС, что Богомоев находится в больнице.

«Там налетела толпа, была поножовщина, все получилось на ровном месте, - сказал Тедеев. - Саша уже пришел в себя, кризис миновал. Желаю, чтобы он выкарабкался из этой ситуации».

27-летний Богомоев трижды выиграл чемпионат России, также он становился победителем Европейских игр 2015 года в Баку.