Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Борец сборной России после поножовщины оказался в больнице

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Нож. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Scanpix

Борец вольного стиля Александр Богомоев, пострадавший в драке и попавший в больницу, уже пришел в себя. Об этом ТАСС по телефону сообщил главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил ТАСС, что Богомоев находится в больнице.

«Там налетела толпа, была поножовщина, все получилось на ровном месте, - сказал Тедеев. - Саша уже пришел в себя, кризис миновал. Желаю, чтобы он выкарабкался из этой ситуации».

27-летний Богомоев трижды выиграл чемпионат России, также он становился победителем Европейских игр 2015 года в Баку.

Наверх