В работе интернет-банка и банкоматов SEB произошел сбой

Как сообщила пресс-секретарь банка SEB Юлия Пийльманн, на протяжении часа наблюдались сбои в работе интернет-банка и банкоматов.

По словам Пийльманн, обратившиеся в службу поддержки клиентов получают всю необходимую информацию.

Предприятие Nets Estonia, отвечающее за работу банковских карточек, сообщило, что сбои в работе банка SEB наблюдались с 14.42 до 15.36. По словам Пийльманн, в настоящее время неизвестно, чем был обусловлен сбой.

В Nets Estonia сообщили, что у клиентов других банков проблем с использованием банковских карточек быть не должно.