Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

В работе интернет-банка и банкоматов SEB произошел сбой

BNS/Rus.Postimees
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Liis Treimann

В понедельник, 24 апреля, в работе банкоматов и интернет-банка SEB произошел сбой. Также у клиентов SEB возникли сложности при использовании банковских карточек.

Как сообщила пресс-секретарь банка SEB Юлия Пийльманн, на протяжении часа наблюдались сбои в работе интернет-банка и банкоматов.

По словам Пийльманн, обратившиеся в службу поддержки клиентов получают всю необходимую информацию.

Предприятие Nets Estonia, отвечающее за работу банковских карточек, сообщило, что сбои в работе банка SEB наблюдались с 14.42 до 15.36. По словам Пийльманн, в настоящее время неизвестно, чем был обусловлен сбой.

В Nets Estonia сообщили, что у клиентов других банков проблем с использованием банковских карточек быть не должно.

Наверх