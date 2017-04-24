В работе интернет-банка и банкоматов SEB произошел сбой
24 апреля 2017 г., 17:10
В понедельник, 24 апреля, в работе банкоматов и интернет-банка SEB произошел сбой. Также у клиентов SEB возникли сложности при использовании банковских карточек.
Как сообщила пресс-секретарь банка SEB Юлия Пийльманн, на протяжении часа наблюдались сбои в работе интернет-банка и банкоматов.
По словам Пийльманн, обратившиеся в службу поддержки клиентов получают всю необходимую информацию.
Предприятие Nets Estonia, отвечающее за работу банковских карточек, сообщило, что сбои в работе банка SEB наблюдались с 14.42 до 15.36. По словам Пийльманн, в настоящее время неизвестно, чем был обусловлен сбой.
В Nets Estonia сообщили, что у клиентов других банков проблем с использованием банковских карточек быть не должно.