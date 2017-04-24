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В Дагестане подросток подорвал гранату в школе: погиб ребенок, есть раненые

"Интерфакс"
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Граната. Иллюстративное фото. | ФОТО: Пеэтер Ланговитс

Один ребенок погиб и еще 11 пострадали в результате неосторожного обращения с гранатой в компьютерном классе школы Цумадинского района Дагестана, сообщили "Интерфаксу" в МВД республики. Обстоятельства инцидента уточняются.

При этом в пресс-службе Минздрава Дагестана агентству сообщили, что трое детей находятся в тяжелом состоянии и еще трое в состоянии средней тяжести в центральной больнице Цумадинского района после неосторожного обращения с гранатой в школе.

"В больницу направлен вертолет МЧС, в котором находятся специалисты республиканского Центра медицины катастроф. Они оценят обстановку и готовы оказать помощь госпитализированным детям", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что республиканская больница в Махачкале готова принять "самых тяжелых из пострадавших".

Как сообщают СМИ, взрыв произошел в селении Агвали. Гранату, по предварительным данным Life.ru, в класс кинул шестиклассник, один ученик погиб и еще восемь пострадали.

Учащийся школы в Дагестане, который, по предварительной информации, принес в компьютерный класс гранату, задержан, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД Дагестана.

"Сейчас с учеником проводится профилактическая работа. В частности, полицейские выясняют, откуда у него появилась граната и с какой целью он принес ее в школу", - сказал собеседник агентства.

Подросток, который принес в компьютерный класс взорвавшуюся впоследствии гранату, заявил, что нашел ее на улице, сообщили в пресс-службе следственного комитета (СК).

По факту инцидента возбуждено дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств). "Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются очевидцы, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз", - говорится в пресс-релизе.

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