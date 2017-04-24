Ле Пен уверена, что сможет победить во втором туре выборов во Франции
24 апреля 2017 г., 21:54
Кандидат в президенты Франции от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выразила в понедельник уверенность в том, что сможет одержать победу на выборах.
"Мы можем победить. И мы победим. Господин Макрон в первом туре извлек пользу из искусно поддерживаемого тумана (вокруг его программы - ИФ). Но теперь французы увидят суть его ужасной программы", - заявила она в эфире телеканала "Франс-2".
Как сообщалось, второй тур состоится 7 мая. В нем примут участие Марин Ле Пен и кандидат от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон.