Ле Пен уверена, что сможет победить во втором туре выборов во Франции

"Мы можем победить. И мы победим. Господин Макрон в первом туре извлек пользу из искусно поддерживаемого тумана (вокруг его программы - ИФ). Но теперь французы увидят суть его ужасной программы", - заявила она в эфире телеканала "Франс-2".

Как сообщалось, второй тур состоится 7 мая. В нем примут участие Марин Ле Пен и кандидат от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон.