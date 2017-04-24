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Ле Пен уверена, что сможет победить во втором туре выборов во Франции

"Интерфакс"
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Марин Ле Пен. | ФОТО: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS/Scanpix

Кандидат в президенты Франции от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выразила в понедельник уверенность в том, что сможет одержать победу на выборах.

"Мы можем победить. И мы победим. Господин Макрон в первом туре извлек пользу из искусно поддерживаемого тумана (вокруг его программы - ИФ). Но теперь французы увидят суть его ужасной программы", - заявила она в эфире телеканала "Франс-2".

Как сообщалось, второй тур состоится 7 мая. В нем примут участие Марин Ле Пен и кандидат от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон.

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