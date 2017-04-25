Фото и видео: Райнер Вакра объявил войну поломанным машинам-паразитам

«Мы обнаружили в Таллинне сотни таких ведер, которые просто стоят и занимают парковочные места. Последние же – на вес золота! В то же время жители спальных районов вынуждены в панике искать парковочные места, оставлять машины на зеленых зонах или в соседних дворах», - рассказал о проблеме Райнер Вакра.

«Мы решили взяться за решение этого вопроса. Наша цель – освободить город от таких машин-паразитов, которые стоят месяцами, а то и годами, и лишь собирают пыль», - добавил политик.

По словам Вакра, Муниципальная полиция занималась этой проблемой, но недостаточно. «Шаги, которые предпринимали власти Таллинна, не принесли заметного результата», - сказал Вакра.

Кроме того, по словам Вакра, ржавеющий на парковочных местах металлолом может статью угрозой и для окружающей среды. «Часто такие машины становятся приютом для бездомных и наркоманов, которые оставляют там мусор и шприцы», - пояснил Вакра.

«Шприцы, риск заражения, утечка бензина – все это является большой опасностью, особенно для детей, которые, к сожалению, залезают играть в такие машины», - добавил Вакра.

Вчера вечером в Ласнамяэ Вакра и его команда расклеили объявления на 18 машинах. Плакаты призывают людей сообщить, кто является владельцем поломанной машины, чтобы связаться с ним и помочь разобраться с его железным конем.