Спасатели ходили по квартирам в Нарве и Кохтла-Ярве

Причиной, по которой спасатели решили постучать в двери домов жителей региона, стало то, что за последние три года в Ида-Вирумаа количество пожаров, в отличие от других уездов Эстонии, не снизилось. В марте Спасательный департамент начал принимать звонки на номер 1524, по которому каждый желающий мог зарегистрироваться и пригласить к себе домой спасателей.

Все визиты носили индивидуальный характер. Спасатели осматривали квартиры и давали советы каждый семье, исходя из того, что требуется исправить в конкретном доме или в квартире. Например, проверяли вместе с владельцами электро- и отопительные системы, наличие и правильность установки дымовых датчиков, тестировали датчики на предмет выявления возможных перебоев в работе. Нуждающимся в помощи семьям бесплатно установили дымовые датчики.

В Нарве за это время спасатели посетили 501 жилище. В рамках проекта были установлены 115 дымовых датчиков. Кроме того, в Нарве провели и консультации для жителей восьми общежитий, в которых, согласно регистрационным листам, приняли участие 436 человек.

«В реальности участников было больше, поскольку не все люди отметили свое участие на бумаге, кроме того, в числе прослушавших лекции, было немало детей», - подтвердила старший специалист бюро профилактики Восточного спасательного центра Майла Леэте.

В Кохтла-Ярве провели 535 домашних консультаций, в их числе 19 собственников выразили свое желание, зарегистрировавшись по короткому телефону 1524. Установили 87 дымовых датчиков.

Среди всех, зарегистрировавшихся по короткому номеру 1524 было разыграно шесть домашних огнетушителей – три достались нарвитянам, и три – кохтла-ярвесцам.

«Мы благодарим тех людей, кого интересует возможность повысить свои знания о пожарной безопасности и нашли время зарегистрироваться на бесплатное консультирование. Надеемся, что уровень культуры безопасности у жителей нашего региона будет только повышаться, а количество пожаров в жилых зданиях снизится», - выразил надежду руководитель бюро профилактики Восточного спасательного центра Майдо Нылвак.