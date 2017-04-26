«Мама, я дежурный по апрелю…»

Вряд ли это предотвратило бы погром, но кого-то, возможно, отрезвило бы. Уж очень много глупостей и мерзостей совершаются в угаре чувства собственной значимости, порождаемого пафосом сопричастности великому делу и высокой идее. По идее, наоборот, указанная сопричастность высокой цели должна побуждать с особой тщательностью выбирать средства, но практика показывает, что где-то в подсознании у нас закодировано: достойная цель делает достойными любые способы ее достижения. А потому все, что сделано под знаменем борьбы за высшие ценности, не подлежит критике и осуждению. Максимум – восхвалению и прославлению, минимум – оправданию и замалчиванию. Именно в этом наблюдалось единство противоборствующих сторон.

Да, символы и, соответственно, отстаиваемые ценности были разные. Но то, что впоследствии одни, начиная с высших госчиновников, на голубом глазу отрицали грубейшие нарушения прав человека, а другие оправдывали погром, не отличая горящих негодованием, но все же мирных демонстрантов от провокаторов, называя воров и хулиганов «нашими мальчиками» и в упор не желая видеть в их действиях уголовщины, показывало какое-то глубинное внутреннее родство немалой части конфликтующих по обе стороны условных баррикад.

Демократические поползновения

Страсти вокруг памятника павшим во Второй мировой войне интенсивно кипели уже год, с мая 2006-го. Городские власти предприняли попытку демократического решения проблемы, созвав по ней круглый стол из представителей политических партий, общественных движений, правозащитных и ветеранских организаций, объединений по интересам, культурных и религиозных сообществ (ЭПЦ МП представляли протоиерей Ювеналий Каарма и я). Всего заседаний этого круглого стола было восемь. Последний, 26 апреля 2007 года – экстренный. Но о нем позже.

Итак, первое заседание этого своеобразного совещательного органа состоялось в августе 2006 года. Почтенное собрание напоминало слегка прикрытый крышкой котел, в котором все булькает, временами выплескиваясь наружу. Подавляющее большинство участников – эстонцы. Тем интересней было наблюдать, как представителя организации с нейтральным названием «Эстонское общество инвалидов войны» (в самом деле, не называть же им себя «Обществом ветеранов СС»), яростно требовавшего сноса памятника, громко и резко осаживал эстонец из какого-то, по-моему, творческого союза: «Диктатор!!!» – кричал он ему через весь зал.

Другая колоритная личность – представитель Союза эстонских офицеров (пока он не начал говорить, меня терзали смутные сомнения, каких именно офицеров, с какой стороны): крепкий старик с белой шевелюрой и такой же белой, густой, окладистой бородой. Я слушал его и удивлялся, насколько то, что он говорил, совпадало с тем, что подготовили мы. Существенное отличие от нашего выступления заключалось лишь в том, что он плевать хотел на регламент. Отмахиваясь от руководившего заседанием председателя Таллиннского горсобрания Тоомаса Витсута, безуспешно пытавшегося его остановить (народу-то было много, времени для формулирования позиции давалось несколько минут), он продолжал «с выражением» зачитывать свою местами драматичную, местами весьма лиричную апологию, благодаря чему, кстати, я узнал про все три чистки Эстонского стрелкового корпуса, в частности, про норильские лагеря после войны.