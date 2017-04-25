Глава правительства призвал ценить важность отдыха

По словам премьер-министра Ратаса, жители Эстонии – трудолюбивы, люди в городе и на селе работают с утра до вечера, но устоявшиеся представления о рабочем времени более не соответствуют действительности наилучшим образом. «Работа и ее исполнение становятся всё более гибкими, работать можно и вне офиса, а зачастую оказывается возможным или даже необходимым делать ее в непривычные часы», – сказал Ратас.

Ратас указал, что различные информационно-технологические устройства сделали нашу жизнь проще и удобнее, но при этом гораздо более быстрой. «Мы стали постоянно доступны как для друзей и семьи, так и для рабочей переписки и коллег. Будем честны: работа сопровождает нас с утра до вечера», – отметил премьер-министр и добавил, что важно найти баланс между работой и семейной жизнью.

Говоря об изменившейся трудовой жизни, Ратас сказал, что один из приоритетов председательства Эстонии в ЕС – вовлекающая и перспективная Европа, которая предлагает всем работникам равные возможности на рынке труда и в общественной жизни.

«В ситуации, когда характер и формы работы постоянно меняются, а в нашу повседневную жизнь вошли такие понятия, как «удаленная работа», «виртуальная работа», «стартапы» и «распределенная экономика», европейское общество должно всё более ориентироваться на эти перемены, и чтобы оставаться конкурентоспособными, мы должны быть здесь в первых рядах», – сказал премьер-министр. Ратас добавил, что на уровне правительства учитывают изменившуюся сущность трудовых отношений при составлении программы деятельности: правительство договорилось обновить законы, регулирующие рынок труда и налоги на рабочую силу, которые касаются удаленной работы, арендной работы, работы на нескольких местах и распределенной экономики.

Говоря о разделении времени труда и отдыха, премьер-министр Ратас призвал осознать, что круглосуточная работа во что бы то ни стало – неразумна, и именно отдых обеспечивает сохранение здоровья и мотивации. «Вопрос здесь не только в трудовой этике или расходах на здравоохранение. Тема значительно шире: здоровые и мотивированные работники являются самой большой ценностью для любой организации. Давайте беречь людей», - подчеркнул глава правительства.