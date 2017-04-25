Назван предполагаемый заказчик теракта в метро Петербурга

О том, что лидера «Катиба Таухид валь-Джихад» (батальон «Единобожие и джихад») по прозвищу Абу Салах проверяют на причастность к теракту в Петербурге, журналистам рассказали источники в силовых структурах. Директор ФСБ на прошлой неделе подтвердил, что спецслужбам известен заказчик, но не стал называть его имени. СК также пока официально не назвал его личность.

20 апреля глава ФСБ Александр Бортников, не раскрывая никаких подробностей, сообщил, что заказчик теракта в метрополитене Санкт-Петербурга установлен. При этом он напомнил, что расследование ведется в рамках уголовного дела.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате теракта погибли 14 пассажиров и террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими при взрыве признаны 102 человека. Позднее еще одно взрывное устройство большей мощности было обезврежено на станции метро «Площадь Восстания».

Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов. После бесед с его родственниками в киргизском городе Ош выяснилось, что мужчина работал в России с 2011 года. В последний раз он приезжал на родину в феврале 2017 года.

Родственники и знакомые Джалилова рассказали, что не заметили за ним особой религиозности - во время визита в Ош он даже не посещал мечеть. При этом в 2015-2016 годах предполагаемый террорист прервал традицию проводить отпуск в родном городе в Киргизии, сказав родным, что «служил в российской армии». Джалилов, по словам его брата, планировал на родине построить дом и найти жену.

7 апреля были арестованы восемь подозреваемых по уголовному делу о теракте. Шестеро из них были задержаны в Петербурге, еще двое - в Москве: это Содик Ортиков, Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов и Шохиста Каримова.

17 апреля ФСБ РФ сообщила, что подозреваемый в подготовке террориста-смертника 26-летний Аброр Азимов задержан в Одинцовском районе Московской области. Басманный суд Москвы отправил его под арест до начала июня.

19 апреля ФСБ РФ сообщила, что по делу о теракте в поселке Московский (Новая Москва) задержан старший брат организатора расследуемого преступления Аброра Азимова - Акрам Азимов, 1988 года рождения.

Аброр и Акрам Азимовы являются уроженцами юга Киргизии, этническими узбеками, в 2013 году получили гражданство России. Акрам Азимов стал десятым фигурантом дела о теракте в метро Северной столицы.