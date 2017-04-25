The Guardian: США могут запретить провоз электроники на прибывающих из Европы самолетах

Информацию издание получило от источников. Причина таких мер не называется. Также нет информации, идет ли речь о полном запрете, или же электронику все же можно будет транспортировать в багаже. Собеседник газеты в правительстве Великобритании отметил, что пока неизвестно, затронет ли это ограничение рейсы из Соединенного Королевства в США.

В марте стало известно, что власти Соединенных Штатов запретили провозить в ручной клади электронные устройства, превышающие по размеру сотовые телефоны, авиапассажирам из ряда стран.

Речь, в частности, идет о Турции, Египте, Иордании, ОАЭ и других странах Северной Африки и Ближнего Востока. На такие меры Вашингтон пошел из-за роста террористической угрозы на борту лайнеров.

Российские эксперты рассказали, что запрет коснется и части россиян, летящих в США. Вслед за американским правительством аналогичные ограничения ввели и британские власти.