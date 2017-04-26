В 2016 году в ЕС статус беженца получили свыше 700 000 человек

28 стран ЕС в 2016 году предоставили международную защиту 710 400 соискателям убежища, большая часть которых является сирийцами.

По данным Eurostat, из них 405 600 человек — сирийцы, 65 800 – иракцы, а 61 800 — афганцы.

Эстония к настоящему времени в общей сложности приняла 142 беженца, доставленных в рамках программы по перераспределению беженцев в ЕС, из которых одна иракская семья добровольно вернулась на родину, 31 человек в настоящее время выехали в Европу, а еще двое находятся под арестом.

Очередные 22 беженца из Сирии прибыли в Эстонию 21 апреля.