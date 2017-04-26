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В 2016 году в ЕС статус беженца получили свыше 700 000 человек

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: OZAN KOSE/AFP/Scanpix

В прошлом году международную защиту в странах Европейского союза получили свыше 700 000 человек, что почти вдвое больше, чем аналогичный показатель за 2015 год, сообщает Eurostat.

28 стран ЕС в 2016 году предоставили международную защиту 710 400 соискателям убежища, большая часть которых является сирийцами.

По данным Eurostat, из них 405 600 человек — сирийцы, 65 800 – иракцы, а 61 800 — афганцы.

Эстония к настоящему времени в общей сложности приняла 142 беженца, доставленных в рамках программы по перераспределению беженцев в ЕС, из которых одна иракская семья добровольно вернулась на родину, 31 человек в настоящее время выехали в Европу, а еще двое находятся под арестом.

Очередные 22 беженца из Сирии прибыли в Эстонию 21 апреля.

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